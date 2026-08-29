Trump anuncia histórico acuerdo petrolero con Venezuela: Estados Unidos controlará 65 mil millones de barriles en reservas

29 ag. 2026 - 04:15 hrs.

El presidente Donald Trump anunció el viernes un acuerdo que le garantiza a Estados Unidos el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo de Venezuela.

Descrito por Trump como el "mayor acuerdo petrolero en la historia", representará para Venezuela cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y Estados Unidos ejerce una intensa presión sobre ese país desde que derrocó y capturó a Nicolás Maduro en enero.

Acuerdo histórico entre Estados Unidos y Venezuela

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y, bajo presión de Washington, impulsó reformas en los sectores del petróleo y la minería, que abrieron las puertas a la inversión extranjera.

Según el mandatario republicano, el acuerdo le permitirá a su país duplicar con creces las reservas de crudo. Rodríguez confirmó en Telegram el acuerdo con Washington y lo calificó de "histórico". Señaló que el trato contempla el desarrollo de "17 campos estratégicos" y "más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".

El acuerdo "tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación", agregó Rodríguez. "Agradezco mucho al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como al secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno estadounidense por su disposición para este acuerdo", afirmó la mandataria.

El convenio fue alcanzado por Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en alianza con "empresas privadas", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en expansión, entre Venezuela y Estados Unidos!", añadió.

Rubio señaló que el acuerdo demuestra cómo "la audaz política exterior del presidente Trump está generando victorias" para Estados Unidos. Agregó que el pacto asegura "reservas estables y petróleo a bajo costo" en el hemisferio, lo que también reducirá los precios internos de la gasolina en el país.

"Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

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