Rachas de hasta 90 km/h: Meteorología emite avisos por viento normal a moderado en zonas de tres regiones

28 ag. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes avisos por viento normal a moderado que afectará a zonas de tres regiones del país durante los próximos días.

El fenómeno está asociado a la presencia de una "corriente en chorro" y un "jet de bajo nivel", sistemas que además podrían generar tormentas de arena en determinados sectores.

Las regiones bajo aviso son Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde algunas zonas podrían registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Corriente en chorro

Este evento meteorológico se extenderá desde la madrugada del sábado 29 hasta el lunes 31 de agosto.

En Tarapacá, el aviso contempla la zona de cordillera, donde se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h durante el sábado 29 y lunes 31 de agosto.

En Antofagasta, el viento afectará la precordillera occidental, con velocidades de entre 60 y 80 km/h durante el domingo 30.

Mientras que en Atacama, específicamente en la cordillera, se pronostican vientos de entre 70 y 90 km/h durante el lunes 31.

Jet de bajo nivel

El segundo fenómeno corresponde a un jet de bajo nivel, que también podría provocar tormentas de arena, principalmente en sectores de la pampa de Tarapacá y Antofagasta.

Este evento se presentará entre la mañana y la noche del domingo 30 de agosto.

En las zonas de pampa de Tarapacá y Antofagasta, se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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