Trabajador muere tras sufrir accidente al interior de una planta en Molina

28 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador falleció la mañana de este viernes tras, presuntamente, caer a un estanque en el interior de la planta Bioenergía Molina SpA, en la comuna de Molina, región del Maule.

¿Qué se sabe del accidente ocurrido en la planta de bioenergía en Molina?

De acuerdo a información preliminar, el accidente ocurrió mientras la víctima realizaba maniobras propias de su labor junto a otros dos compañeros, en una piscina decantadora de residuos industriales.

Según medios locales, los otros dos trabajadores también habrían caído a la estructura; sin embargo, lograron salir a tiempo y estarían en buenas condiciones.

Al lugar llegaron equipos de Bomberos y SAMU para rescatar el cuerpo del trabajador. Asimismo, acudió personal de Carabineros.

Posteriormente, el Ministerio Público instruyó a detectives de la Brigada de Homicidios de Curicó de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se hicieran cargo de las diligencias.