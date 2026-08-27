Jaime Leyton revela hasta cuándo durarán las lluvias en Santiago: Conoce el pronóstico del clima hasta fines de agosto

27 ag. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, Santiago amaneció bajo bancos de niebla en diversos sectores, con una humedad ambiental que alcanzó el 97%. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que este ambiente responde a una serie de centros de baja presión que continúan afectando a la zona central, provocando mañanas más frías y tardes con precipitaciones intermitentes.

La jornada comenzó con 8,3°C, pero el panorama cambiará con el avance de las horas: durante la tarde regresarán los chubascos y el especialista anticipó hasta qué día se registrarán lluvias.

¿Hasta qué día lloverá en Santiago?

Jaime Leyton señaló que este juves podrían caer entre 15 y 20 milímetros de agua, una cantidad superior a la registrada el día anterior, aunque distribuida en chubascos y no en una lluvia continua.

"Lo concreto es que esto nos va a dejar con un panorama de chubascos en el transcurso del día y también hasta el fin de semana. ¿Hasta qué día? Inclusive el domingo", indicó Leyton.

Pronóstico semanal del clima

El especialista indicó que este jueves la temperatura máxima llegará a 14 °C, tras una mínima de 7 °C. Para mañana viernes anticipó temperaturas que oscilarán entre 4 °C y 15 °C, con bancos de niebla durante la mañana y chubascos ocasionales principalmente en la tarde.

El sábado se esperan precipitaciones débiles al comienzo del día y temperaturas entre 5 °C y 15 °C. Además, Leyton indicó que ese día podrían registrarse nevadas débiles en la cordillera.

En tanto, el domingo continuarán los chubascos débiles durante la mañana, con una mínima de 2 °C y una máxima de 18 °C, para dar paso a un lunes con nubes matinales y cielo despejado por la tarde. Ese último día de agosto el invierno climatológico cerrará con 5°C de mínima y 18°C de máxima.

¿Podrían registrarse tormentas elécticas en Santiago?

Respecto a la posibilidad de que se generen tormentas eléctricas, Leyton explicó que el mayor riesgo está centrado principalmente desde la región del Biobío hasta la región de Los Ríos, especialmente durante la tarde del viernes, debido a la inestabilidad asociada a distintos centros de baja presión en la zona central y centro sur del país.

Para Santiago, el especialista precisó que no es el escenario esperado, aunque señaló que no es posible descartarlas completamente mientras persista esta circulación ciclónica.

Esto podría dar paso a un fenómeno meteorológico como el que se registró este miércoles: "Ayer se escuchó pero un tremendo estruendo en Santiago",recordó Leyton, y explicó que esto sucedió "por una nube tormenta que llegó a su ciclo de de maduración, hizo una descarga eléctrica, algunos sectores lo vieron, pero gran parte de Santiago escuchó ese trueno".