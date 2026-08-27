Reconocida chocolatería europea sigue su expansión en Chile: Abrirá nuevo local en Santiago

27 ag. 2026 - 09:21 hrs.

A menos de dos años de iniciar su operación propia en Chile, la reconocida chocolatería suiza Lindt & Sprüngli acelera su expansión en el país. La estrategia responde a la positiva recepción de los consumidores y a un mercado que muestra un creciente interés por productos premium y experiencias de compra diferenciadas.

El crecimiento también considera el fortalecimiento de su canal digital. La compañía, permitiendo que más de 19 millones de habitantes puedan acceder a su portafolio, incluso quienes viven en ciudades donde todavía no existen tiendas físicas.

La expansión contempla además una experiencia omnicanal, complementando la venta online con la presencia que la marca ya mantiene en supermercados, tiendas gourmet y locales propios. Entre las alternativas disponibles estará también la compra por internet con retiro en la tienda física escogida por cada cliente.

¿Dónde estará la nueva sucursal?

La nueva tienda que abrirá sus puertas este viernes 28 de agosto estará ubicada en Cenco Florida, en Santiago. Este local se suma al recientemente inaugurado en Antofagasta el 20 de agosto, ampliando así la presencia física de la compañía en distintas zonas del país.

La apuesta forma parte de un plan de largo plazo que contempla alcanzar entre 25 y 30 tiendas en Chile hacia 2030. Con ello, la compañía busca acercar su propuesta a un número cada vez mayor de consumidores y reforzar su presencia física junto con una estrategia digital de alcance nacional.

"El desempeño de nuestra operación en Chile ha superado las expectativas iniciales y nos ha permitido acelerar nuestro plan de crecimiento", señala Guillaume Habouzit, General Manager de Lindt en Chile.

El ejecutivo agrega que la respuesta del público "confirma el potencial del mercado chileno" y refuerza el compromiso de continuar invirtiendo para acercar la experiencia de la marca a consumidores de distintas regiones.

Otro de los pilares de su propuesta es la calidad y el control sobre el proceso de elaboración del chocolate. Lindt & Sprüngli se encuentra entre los fabricantes que producen su propia masa de cacao a partir de los granos adquiridos.

Este modelo, conocido como "bean to bar" o del grano a la barra, permite mantener un control integral durante la fabricación. De esta manera, la compañía busca asegurar sus estándares y diferenciar su propuesta en un mercado chileno donde los productos premium continúan ganando espacio.

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