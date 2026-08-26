La única región que faltaba: Walmart llega con supermercado online a la región de Aysén

26 ag. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Walmart Chile anunció la expansión de su operación digital a la Región de Aysén con la llegada de su e-commerce de supermercado a Coyhaique, permitiendo que clientes de la zona puedan acceder a parte del surtido de sus hipermercados Lider mediante compras online.

La incorporación de Coyhaique marca un nuevo paso en la expansión territorial de la compañía, ya que Aysén era la única región del país que aún no contaba con cobertura de su servicio de supermercado online.

En esta primera etapa, los consumidores podrán comprar abarrotes, productos de despensa y otras categorías disponibles en los hipermercados Lider. La cobertura también se extenderá a otras zonas urbanas de la región, entre ellas Puerto Aysén y Puerto Chacabuco.

¿Qué productos se podrán comprar online?

La llegada del e-commerce de supermercado permitirá acceder a un surtido que va más allá de los productos habituales de despensa.

De acuerdo con Juan Francisco Powditch, gerente de Operaciones Omnicanales de Walmart Chile, los productos de Marketplace y Mundo Lider ya estaban disponibles previamente en la Región de Aysén. La novedad es la incorporación del e-commerce de supermercado, con productos del surtido de los hipermercados Lider.

“Ahora llegamos con nuestro e-commerce de supermercado a Coyhaique, con el surtido de nuestros hipermercados Lider, que incluye abarrotes y despensa, además de categorías como decoración para el hogar y pequeños electrodomésticos”, explicó el ejecutivo.

De esta manera, los clientes podrán acceder a una oferta más amplia de productos sin necesidad de trasladarse hasta otras regiones para realizar este tipo de compras.

¿Cómo funcionarán los despachos a Coyhaique?

Uno de los principales desafíos de esta expansión es la distancia y conectividad de la Región de Aysén con el resto del país.

Para concretar la operación, Walmart Chile preparará los pedidos en Puerto Montt y posteriormente los trasladará mediante ferry hasta la Región de Aysén, desde donde serán distribuidos a los clientes.

La compañía busca así incorporar a Coyhaique dentro de la cobertura territorial que ha desarrollado en distintos puntos del país, llegando incluso a localidades como Putre, Juan Fernández y Caleta Tortel.

“La distancia no tiene por qué ser una barrera”

El anuncio fue realizado durante la Cumbre de Proveedores 2026 de Walmart Chile. En la instancia, Annie Walker, CEO de la compañía, destacó la importancia de ampliar la presencia de la empresa en nuevos territorios: “Buscamos seguir encontrando nuevas formas de estar donde están nuestros clientes”, señaló Walker.

En ese sentido, agregó que “llegar a Coyhaique representa un nuevo paso en ese camino y demuestra que la distancia no tiene por qué ser una barrera para acceder a nuestros productos y servicios.En Walmart Chile llegamos para quedarnos”, afirmó la ejecutiva.

La expansión de Walmart en Chile

El desembarco del negocio de supermercado online en Aysén se relaciona con el plan de expansión que Walmart Chile anunció a fines de 2024.

En diciembre de ese año, la compañía informó una inversión de US$1.300 millones durante cinco años, destinada a fortalecer su operación en Chile, incluyendo la apertura de alrededor de 70 nuevos locales.

La llegada del e-commerce a Coyhaique se suma así a una estrategia que busca ampliar la presencia de Walmart en distintas zonas del territorio nacional, combinando sus operaciones físicas con el crecimiento de sus canales digitales.

Con esta incorporación, los clientes de Coyhaique y otras zonas urbanas de Aysén podrán acceder directamente al supermercado online de Lider, ampliando las alternativas para realizar compras de productos de consumo habitual y otras categorías desde la región.