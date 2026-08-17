Caja La Araucana ofrece empleos en distintas regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

17 ag. 2026 - 19:00 hrs.

La Caja de Compensación La Araucana cuenta actualmente con siete ofertas laborales disponibles en distintas regiones del país, con puestos presenciales en la Región Metropolitana, Los Lagos, Valparaíso y Aysén.

Las vacantes están dirigidas a personas interesadas en incorporarse a distintas áreas de la institución, con cargos relacionados con atención al cliente, áreas comerciales, análisis y gestión de personas.

¿Cuáles son los empleos disponibles en La Araucana?

Entre las oportunidades laborales publicadas actualmente se encuentran:

Analista de Crédito: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Ejecutivo/a de Servicio al Cliente: Calbuco, Región de Los Lagos.

Calbuco, Región de Los Lagos. Ejecutivo/a de Empresas y Trabajadores: Coyhaique, Región de Aysén.

Coyhaique, Región de Aysén. Agente de Sucursal: San Antonio, Región de Valparaíso.

San Antonio, Región de Valparaíso. Ejecutivo/a Comercial Pensionados: Santiago, Región Metropolitana.

Santiago, Región Metropolitana. Ejecutivo/a de Servicio al Cliente: La Florida, Región Metropolitana.

La Florida, Región Metropolitana. Ingeniero/a de People Analytics: Santiago, Región Metropolitana.

Todos los cargos corresponden a oportunidades de trabajo presencial.

¿Cómo postular a los empleos?

Las personas interesadas en conocer los requisitos y participar en los procesos de selección deben ingresar a la plataforma de Laborum donde La Araucana publica sus ofertas laborales.

Una vez dentro, se debe seleccionar el cargo de interés, revisar los requisitos y condiciones de la vacante y seguir las instrucciones indicadas para enviar la postulación y los antecedentes solicitados.

Cabe destacar que las ofertas laborales pueden actualizarse o dejar de estar disponibles una vez que finalicen los respectivos procesos de selección. Por ello, se recomienda revisar directamente cada publicación antes de postular.

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