Caja La Araucana ofrece empleos en distintas regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Francisca Mieres
La Caja de Compensación La Araucana cuenta actualmente con siete ofertas laborales disponibles en distintas regiones del país, con puestos presenciales en la Región Metropolitana, Los Lagos, Valparaíso y Aysén.
Las vacantes están dirigidas a personas interesadas en incorporarse a distintas áreas de la institución, con cargos relacionados con atención al cliente, áreas comerciales, análisis y gestión de personas.
¿Cuáles son los empleos disponibles en La Araucana?
Entre las oportunidades laborales publicadas actualmente se encuentran:Ir a la siguiente nota
- Analista de Crédito: Santiago, Región Metropolitana.
- Ejecutivo/a de Servicio al Cliente: Calbuco, Región de Los Lagos.
- Ejecutivo/a de Empresas y Trabajadores: Coyhaique, Región de Aysén.
- Agente de Sucursal: San Antonio, Región de Valparaíso.
- Ejecutivo/a Comercial Pensionados: Santiago, Región Metropolitana.
- Ejecutivo/a de Servicio al Cliente: La Florida, Región Metropolitana.
- Ingeniero/a de People Analytics: Santiago, Región Metropolitana.
Todos los cargos corresponden a oportunidades de trabajo presencial.
¿Cómo postular a los empleos?
Las personas interesadas en conocer los requisitos y participar en los procesos de selección deben ingresar a la plataforma de Laborum donde La Araucana publica sus ofertas laborales.
Una vez dentro, se debe seleccionar el cargo de interés, revisar los requisitos y condiciones de la vacante y seguir las instrucciones indicadas para enviar la postulación y los antecedentes solicitados.
Cabe destacar que las ofertas laborales pueden actualizarse o dejar de estar disponibles una vez que finalicen los respectivos procesos de selección. Por ello, se recomienda revisar directamente cada publicación antes de postular.
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