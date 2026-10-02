Subsidio de arriendo para personas mayores: ¿Cuánto cubre del total?

02 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo para Personas Mayores 2026 es un beneficio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dirigido a adultos mayores que no cuentan con una solución habitacional definitiva y que necesitan apoyo económico para pagar el alquiler de una vivienda.

¿Qué porcentaje del arriendo cubre el subsidio?

El beneficio contempla una cobertura máxima del 90% del arriendo mensual, por lo que los beneficiarios pueden recibir un aporte que cubra la mayor parte del costo de su vivienda, dependiendo del monto del alquiler.

En total, el subsidio entrega 213 UF, distribuidas mensualmente, para financiar el pago del arriendo durante el período correspondiente al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El llamado de 2026 está dirigido a personas mayores de 60 años al momento de postular o que cumplan esa edad durante este año calendario, que pertenezcan hasta el 70% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, deben acreditar ingresos dentro del rango establecido por el Minvu, de un mínimo de 5 UF y un máximo de 25 UF. Por cada integrante familiar que exceda de tres personas, el límite máximo mensual aumenta en 8 UF.

Una de las características de esta convocatoria es que no exige contar con un ahorro mínimo para postular. También considera puntaje adicional por edad, discapacidad y por tener la calidad de persona cuidadora dentro del núcleo familiar.

¿Hasta cuándo se puede postular?

De acuerdo con el Minvu, las postulaciones al llamado especial de 2026 estarán abiertas entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre, ambas fechas inclusive. El proceso contempla una única selección al cierre de la convocatoria.

Las personas interesadas pueden realizar la postulación en línea, ingresando con su ClaveÚnica, o presencialmente a través del Serviu regional.

Asimismo, se permite que un representante efectúe la postulación mediante un poder simple, en el caso de personas que se encuentren postradas o no puedan asistir personalmente al Serviu.

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