Finning busca trabajadores: Estas son las ofertas laborales disponibles

01 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Finning, empresa distribuidora de Caterpillar y que presta servicios a mercados industriales como la minería, construcción y sistemas de energía, mantiene distintas ofertas laborales disponibles.

La compañía cuenta con más de 15.000 trabajadores a nivel mundial y, de acuerdo con la información entregada por la propia empresa, tiene presencia en siete países.

¿Cuáles son los trabajos disponibles en Finning?

Al 1 de septiembre de 2026, Finning tiene publicadas las siguientes ofertas laborales:

Técnicos Mecánicos Oficiales

Técnicos Mantenimiento de Equipos Pesados - Contratos Mineros

Supervisor

Ingeniero en Planificación

Supervisor de Bodega

Jefe de Operaciones Palas

Especialista en Categoría Global

Experto DEI & Talento

Business Solutions Analyst

Mecánicos

Estas corresponden a parte de las vacantes disponibles. Para revisar el resto de los puestos de trabajo publicados por la empresa, se debe ingresar al sitio de empleos de Finning (en este enlace).

¿Cómo postular a los trabajos de Finning?

Para postular a uno de los cargos disponibles, debes ingresar al sitio de empleos de Finning y seleccionar la vacante que te interesa.

Una vez dentro de la oferta, debes hacer clic en el botón amarillo que dice "enviar solicitud". Luego, el sitio te presentará un formulario que deberás completar para efectuar la postulación.

Una vez que envíes la solicitud, solo debes esperar a ser contactado por el reclutador o reclutadora en caso de cumplir con los requisitos establecidos para el cargo.

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