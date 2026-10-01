Arcor alerta por galletas Bon o Bon Coco: Producto no advierte posible presencia de trazas de maní en su envoltorio

01 oct. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Arcor Chile emitió una comunicación preventiva dirigida a consumidores con alergia al maní, luego de detectar la falta de rotulación de uno de sus productos. Se trata de las galletas Bon o Bon Coco, cuya presentación afectada corresponde al formato de 10 unidades, equivalente a 95 gramos.

De acuerdo con el aviso publicado por la empresa a través de sus redes sociales, el producto "no incluye en su rotulación una advertencia preventiva sobre la posible presencia de trazas de maní". La compañía explicó que esto fue detectado durante una revisión interna.

Según detalló Arcor, si bien este ingrediente no forma parte de la receta, "el producto podría contener trazas de este alérgeno". Por este motivo, la empresa recomendó a quienes presentan alergia al maní abstenerse de consumir las galletas correspondientes a este aviso.

¿Qué informó Arcor sobre el producto?

Arcor Chile informó que está retirando el producto Galleta Bon o Bon Coco 10 Unid., 95 grs. de los canales de comercialización.

Además, la compañía señaló: "Desde Arcor Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los productos que elaboramos".

Para consultas, la compañía dispuso su Servicio de Atención al Consumidor, al que se puede contactar a través del correo arcor@arcor.com y del teléfono 800-330-022. También señaló como canal de información su sitio web www.arcor.cl.