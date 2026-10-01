"Nos atacaron con palos, vidrios, piedras y nos rociaron con bencina": Agreden a estudiantes de UC en marcha convocada por Confech

01 oct. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Integrantes de los movimientos universitarios Solidaridad UC y Movimiento Gremial fueron agredidos durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), mientras realizaban una contraprotesta frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Registros del momento muestran a manifestantes acercándose al grupo para confrontarlo, tras lo cual se produjeron agresiones con golpes y lanzamiento de objetos, además de pintura. Ante el avance del incidente, los integrantes de ambos movimientos ingresaron a la Casa Central para resguardarse.

Al conocer el hecho, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló: "La posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto".

El incidente se dio en medio de una contraprotesta a la marcha

Desde Solidaridad UC se refirieron a lo ocurrido mediante un video publicado en sus redes sociales. Uno de los integrantes de la contraprotesta relató: "Mientras nos manifestábamos nuevamente de manera pacífica frente a Casa Central, cientos de violentistas nos atacaron con palos, vidrios, piedras, pintura e incluso nos rociaron con bencina. Solo por manifestar una posición distinta".

Por su parte, Borja Yáñez, integrante del Movimiento Gremial, relató que durante el episodio les quitaron una bandera y que él fue golpeado y escupido. "Nos pusimos frente a la universidad, en silencio y de forma pacífica. Ellos agredieron, violentaron e intentaron entrar a nuestra universidad", sostuvo en una publicación en Instagram.

La posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto. Los cobardes ataques físicos a estudiantes de la UC (que incluyó a estudiantes mujeres) que estaban manifestando una posición distinta a la de los encapuchados son… — Máximo Pavez 🇨🇱 (@MaximoPavezC) October 1, 2026

Al respecto, Máximo Pavez añadió que los ataques físicos contra estudiantes de la UC, entre ellos mujeres, son "absolutamente inaceptables".

Declaración de la UC

Desde la Universidad de los estudiantes agredidos, emitieron el siguiente comunicado: "La Pontificia Universidad Católica de Chile condena tajantemente los hechos registrados durante una manifestación en el exterior de Casa Central, en los que un grupo de estudiantes de nuestra institución fue agredido".



Sobre el estado de los estudiantes, se informó: "Diez estudiantes fueron atendidos por el sistema de atención de emergencias de salud del campus y cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Clínico UC CHRISTUS, donde recibieron atención médica".

En el comunicado se agrega: "Como Universidad, manifestamos nuestro absoluto rechazo a toda forma de violencia y hemos presentado una denuncia ante Carabineros, para que se investiguen estos graves hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. La libertad de expresión y la legítima manifestación de distintas ideas, convicciones o sensibilidades políticas deben ejercerse siempre en un marco de respeto y nunca pueden justificar agresiones o intimidaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.