PGU: Este es el monto máximo que puedes recibir según tu edad y tu pensión base

01 oct. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó a partir de septiembre de 2026 y su monto puede variar según la edad de la persona y el valor de su pensión base.

Por eso, no todas las personas reciben la misma cantidad. De acuerdo con la Ley N°21.419, el monto de la PGU depende de la pensión base calculada para cada beneficiario y, cuando esta aumenta por sobre determinados valores, el aporte estatal puede disminuir.

¿Cuál es el monto mínimo de la PGU que puedes recibir?

De acuerdo con la información entregada por ChileAtiende, las personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos en la ley pueden acceder a la PGU, ya sea que estén pensionadas o continúen trabajando.

El monto que recibirán dependerá de su pensión base:

Hasta $789.139: recibirán $231.732 .

. Desde $789.140 hasta $1.252.602 : recibirán un monto variable.

: recibirán un monto variable. Desde $1.252.603: no tendrán derecho a la PGU.

Sin embargo, la edad también es relevante debido a los cambios establecidos por la Reforma de Pensiones.

Desde septiembre de 2026, las personas de 75 años o más pueden acceder al monto máximo de la PGU, que alcanza los $250.275.

La reforma contempla además un aumento gradual del beneficio según la edad, hasta extender el monto máximo a las personas de 65 años o más.

¿Qué otros beneficios aumentaron?

La Reforma de Pensiones también incrementó los montos de otros beneficios, entre ellos la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad (SD) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Además, incorpora a personas pensionadas por leyes de reparación y pensiones de gracia. A partir de 2027, también contempla a pensionadas y pensionados de montepío otorgadas por DIPRECA o CAPREDENA.

Desde septiembre de 2027, los cambios serán los siguientes:

Si tienes 65 años o más, tu PGU aumentará al monto máximo .

. Si eres pensionada o pensionado de gracia, exonerado político, o exonerado político de CAPREDENA o DIPRECA, y tienes 65 años o más, podrás solicitarla con tres meses de anticipación.

Si eres una persona montepiada de CAPREDENA o DIPRECA y no recibes otra pensión en algún régimen previsional, podrás solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga la PGU en esa fecha.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU?

El Instituto de Previsión Social (IPS) establece una serie de condiciones para obtener la Pensión Garantizada Universal:

Tener 65 años o más .

. No integrar el 10% más rico de la población .

. Contar con una pensión base inferior a $1.252.602, determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).

También se debe acreditar residencia en Chile por un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la persona cumplió 20 años.

A esto se suma haber residido en el país durante al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

Los interesados pueden revisar todos los requisitos necesarios para acceder a la PGU y consultar los cambios en el monto y acceso al beneficio para pensionados (en este enlace)