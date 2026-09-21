¿No te pagaron la PGU? Este miércoles 23 se depositará el beneficio a pensionados afectados por error

21 sept. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo miércoles 23 de septiembre un grupo de pensionados de BICE Vida recibirá el pago pendiente de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Se trata de personas que no recibieron estos beneficios durante la primera quincena de septiembre y que tampoco pudieron realizar el cobro presencial en sucursales de BancoEstado antes de los días feriados.

El IPS informó que los montos serán abonados automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios durante esta jornada.

¿Por qué se produjo el problema con el pago?

La situación se originó por un problema relacionado con la información necesaria para realizar los depósitos.

Según explicó el organismo, las medidas de contingencia fueron implementadas debido a una situación "ajena al IPS", específicamente por un problema de entrega de información de depósitos por parte de BICE VIDA.

Ante este escenario, el IPS habilitó excepcionalmente el cobro presencial de los beneficios antes de Fiestas Patrias, como una alternativa para que las personas afectadas pudieran acceder a sus pagos.

Sin embargo, quienes no realizaron ese cobro presencial deberán esperar ahora el depósito programado para este miércoles.

No habrá pago presencial este lunes ni martes

El IPS informó que durante este lunes 21 y martes 22 de septiembre no habrá pago presencial de estos beneficios en los locales de BancoEstado.

Esto se debe a que durante esas jornadas se trabajará en la preparación de las nóminas actualizadas y en las correspondientes validaciones normativas necesarias para concretar el depósito.

Por este motivo, las personas que todavía tengan pendiente su pago no deben concurrir a sucursales de BancoEstado.

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