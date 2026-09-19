Recibes un aumento en la PGU: Así puedes revisar

19 sept. 2026 - 08:00 hrs.

A través de la Pensión Garantizada Universal (PGU), las y los jubilados pueden recibir un monto extra para complementar sus pensiones, la cual actualmente entrega un total de $231.732 y de $250.275 a los mayores de 75 años.

El beneficio aumentará para todos los que reciban la PGU, pero la fecha de esta alza no será la misma para todos.

¿Cómo revisar el aumento de mi PGU?

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha establecido fechas para que cada grupo que recibe la PGU pueda cobrar el aumento según le corresponda.

Para conocer cuándo recibes el aumento de la PGU, debes entrar al siguiente enlace de ChileAtiende (clic aquí) e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

A continuación, el sistema mostrará tu monto actual, la fecha en que recibirás el aumento y su monto final.

En 2027, todos los beneficiarios de la PGU recibirán el monto máximo logrado gracias a la reforma de Pensiones.

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