Santaferia y Tomo Como Rey llegan a la Fonda Ñuñoa "Corazón de Chile": revisa la programación del sábado 19 de septiembre
- Por Meganoticias
Las celebraciones de Fiestas Patrias son una oportunidad para disfrutar de las tradiciones chilenas y compartir con familiares y amigos durante los días festivos.
La música y el baile son protagonistas de estas jornadas, acompañados por gastronomía típica y actividades para diferentes públicos.
En Ñuñoa, “Corazón de Chile” lleva esta propuesta al Parque Estadio Nacional durante cuatro días y solo quedan las dos últimas jornadas.Ir a la siguiente nota
El sábado 19, la jornada comenzará a las 12:00 horas con el Circo Tradicional Circo Hermanos González. El Cuecódromo se realizará entre las 13:30 y las 15:30 horas, con parejas en competencia, jurado y música en vivo.
Tras una nueva función del circo, la música en vivo comenzará desde las 17:00 horas.
Artistas del sábado 19 de septiembre
- Santaferia
- Im Roully
- El Legado de Zalo
- Chicos Mágicos
- El Flaco
- Tomo Como Rey
El panorama familiar también contempla Funpark y juegos mecánicos para quienes asistan durante la jornada.
Horarios del sábado 19 de septiembre
Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo estará disponible entre las 13:30 y las 15:30, mientras que los shows musicales comenzarán desde las 17:00.
Precios y entradas
El valor de la entrada general es de $11.500. Para adultos mayores el precio es de $5.750, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $3.450.
Las entradas se pueden adquirir online mediante TicketPro, seleccionando la jornada del sábado 19.
Leer más de
Notas relacionadas
- Incluye la RM: Emiten aviso y alerta por viento en varias regiones para este fin de semana por un "sistema frontal"
- Periodista de Meganoticias se lució bailando cueca en pleno noticiero: Sacó aplausos de Rodrigo Sepúlveda
- Metro de Santiago: Estos son los horarios del tren subterráneo durante Fiestas Patrias