Santaferia y Tomo Como Rey llegan a la Fonda Ñuñoa "Corazón de Chile": revisa la programación del sábado 19 de septiembre

19 sept. 2026 - 08:50 hrs.

Las celebraciones de Fiestas Patrias son una oportunidad para disfrutar de las tradiciones chilenas y compartir con familiares y amigos durante los días festivos.

La música y el baile son protagonistas de estas jornadas, acompañados por gastronomía típica y actividades para diferentes públicos.

En Ñuñoa, “Corazón de Chile” lleva esta propuesta al Parque Estadio Nacional durante cuatro días y solo quedan las dos últimas jornadas.

El sábado 19, la jornada comenzará a las 12:00 horas con el Circo Tradicional Circo Hermanos González. El Cuecódromo se realizará entre las 13:30 y las 15:30 horas, con parejas en competencia, jurado y música en vivo.

Tras una nueva función del circo, la música en vivo comenzará desde las 17:00 horas.

Artistas del sábado 19 de septiembre

Santaferia

Im Roully

El Legado de Zalo

Chicos Mágicos

El Flaco

Tomo Como Rey

El panorama familiar también contempla Funpark y juegos mecánicos para quienes asistan durante la jornada.

Horarios del sábado 19 de septiembre

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo estará disponible entre las 13:30 y las 15:30, mientras que los shows musicales comenzarán desde las 17:00.

Precios y entradas

El valor de la entrada general es de $11.500. Para adultos mayores el precio es de $5.750, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $3.450.

Las entradas se pueden adquirir online mediante TicketPro, seleccionando la jornada del sábado 19.

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