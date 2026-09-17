Metro de Santiago: Estos son los horarios del tren subterráneo durante Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Para planificar tus desplazamientos en estas Fiestas Patrias en Santiago, es clave conocer con anticipación el funcionamiento del transporte público. Metro de Santiago ajustará la operación de su red para acompañar las celebraciones y asegurar el traslado de miles de fonderos y familias a lo largo de la capital.

Durante los días festivos y el fin de semana largo, el servicio mantendrá un horario diferenciado respecto a las jornadas laborales habituales.

Los horarios de Metro en Fiestas Patrias

Si vas a celebrar en las tradicionales fondas o salir a compartir con amigos y familiares, ten en cuenta el siguiente detalle operativo para programar tu viaje con tranquilidad:

Viernes 18 de septiembre (feriado irrenunciable) : Apertura de puertas a las 07:30 horas y cierre regular a las 23:00 horas.

: Apertura de puertas a las 07:30 horas y cierre regular a las 23:00 horas. Sábado 19 de septiembre (feriado irrenunciable) : Apertura de puertas a las 07:30 horas y cierre regular a las 23:00.

: Apertura de puertas a las 07:30 horas y cierre regular a las 23:00. Domingo 20 de septiembre: Operación desde las 07:30 horas hasta las 23:00 horas.

Para evitar contratiempos, recuerda mantener tu tarjeta Bip! cargada con anticipación o utilizar el pago con código QR a través de la aplicación oficial.

Además, ten en cuenta que el flujo de pasajeros suele incrementarse en las estaciones cercanas a grandes parques y zonas de fondas, por lo que se recomienda organizar el trayecto de regreso con tiempo previo al horario de cierre de las estaciones.

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