Periodista de Meganoticias se lució bailando cueca en pleno noticiero: Sacó aplausos de Rodrigo Sepúlveda

17 sept. 2026 - 15:21 hrs.

En Meganoticias, las Fiestas Patrias ya se empiezan a vivir. Es por esta razón que durante este jueves 17 de septiembre, el periodista Julio Ahumada se atrevió con un pie de cueca en vivo y en directo.

Fue a través de las pantallas de Meganoticias Alerta que el comunicador aprovechó de bailar con una joven, de nombre Javiera, justo en el marco de un despacho desde las fondas de la comuna de La Reina.

Fueron varios segundos en que Ahumada, con sombrero y pañuelo en mano, demostró todo su talento frente a la audiencia.

La reacción de "Sepu"

La "performance" del periodista fue ovacionada por el conductor del noticiero, Rodrigo Sepúlveda, quien reaccionó aplaudiendo y diciendo "bravooo. Qué lindo, Julio".

El comunicador, además, tuvo unas breves palabras para la acompañante: "Grande, Javi". Ella respondió que fueron sus abuelos los que le enseñaron a bailar.

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