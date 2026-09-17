Fonda "Corazón de Chile" de Ñuñoa abrirá con Los Vásquez: Conoce los precios y horarios

17 sept. 2026 - 08:10 hrs.

Las Fiestas Patrias son una fecha en que las tradiciones chilenas toman protagonismo y las familias aprovechan los días de celebración para reunirse y disfrutar de distintas actividades.

La música, la cueca y la gastronomía forman parte de los panoramas que cada año acompañan las celebraciones de septiembre.

En Ñuñoa, una de las alternativas será “Corazón de Chile”, fonda que se realizará en el Parque Estadio Nacional entre el 17 y el 20 de septiembre.

Así será la jornada

La jornada inaugural tendrá al Circo Tradicional Circo Hermanos González desde las 12:00 horas, con números clásicos del circo criollo.

Entre las 13:30 y las 15:30 horas será el turno del Cuecódromo, concurso de cueca que contará con jurado y música en vivo.

Posteriormente, tras una nueva función circense, comenzará desde las 17:00 horas la programación musical.

Artistas del jueves 17

Los Maestros

Sigrid Alegría y Los Claveles

Los Vásquez

Jimmy Rivas

Diego Sana

Tropikumbia

El recinto también contará con Funpark, con castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada.

Horarios del jueves 17

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo funcionará de 13:30 a 15:30 y la programación musical partirá desde las 17:00 horas.

Precios y entradas

La entrada general tiene un valor de $11.500. Los adultos mayores pagan $5.750 y los niños de 3 a 10 años tienen un precio de $3.450.

Las entradas se pueden comprar online a través de TicketPro, seleccionando la jornada del jueves 17 y completando el proceso de compra.

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