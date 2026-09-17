Sacan muros del monumento a Baquedano en Plaza Italia: Así luce tras su restauración

17 sept. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de más de seis años de intervenciones, resguardos y un extenso proceso de recuperación patrimonial, el monumento al general Manuel Baquedano se encuentra nuevamente visible al público en el sector de Plaza Italia.

El hito marca el fin de los cierres perimetrales que cubrían la estructura y da paso a las etapas finales de la restauración integral del conjunto escultórico de la comuna de Providencia.

Los trabajos recientes se concentraron en la recuperación de la piedra original de la base, proceso de alta complejidad en el que se debieron retirar más de 23 capas de pintura acumuladas por años de intervenciones y limpiezas improvisadas.

Los detalles del renovado monumento a Baquedano

El Ministerio de las Culturas y la Municipalidad de Providencia detalló que el plinto presentaba severos daños estructurales en el sector poniente debido a actos vandálicos, además de piezas faltantes en las piletas ornamentales, por lo que las siguientes fases contemplan la reposición de las piedras dañadas y la restitución del conjunto en bronce.

Esta tercera etapa incluye el retorno de las figuras secundarias —el soldado centinela y la Gloria—, las placas conmemorativas, los bajorrelieves de las batallas de Chorrillos y Miraflores, y el reasentamiento de la tumba del Soldado Desconocido.

Las medidas para su protección

Para proteger el monumento ante eventuales vandalismos, las autoridades aplicaron pintura antigraffiti sobre la piedra y la escultura, combinadas con resguardo policial preventivo y coordinación de seguridad pública.

El lugar modificado prioriza el uso peatonal tras la eliminación de la antigua rotonda vehicular, integrando el espacio a una explanada patrimonial conectada con otros monumentos de la zona.

El hito será celebrado oficialmente el próximo 19 de septiembre tras la Parada Militar, cuando las escuelas matrices del Ejército encabecen un desfile conmemorativo por la Alameda.

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