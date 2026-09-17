Último día para comprar antes de Fiestas Patrias: ¿A qué hora cierra Unimarc este jueves 17 de septiembre?

17 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre será la última oportunidad para realizar compras en supermercados antes del inicio de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias. Por ello, las principales cadenas del país tendrán horarios especiales y adelantarán el cierre de sus locales.

En el caso de Unimarc, los supermercados funcionarán durante la jornada del jueves, pero tendrán un horario reducido. Los locales cerrarán a las 19:30 horas, según la programación especial informada para Fiestas Patrias 2026.

¿A qué hora cierra Unimarc este 17 de septiembre?

Los supermercados Unimarc cerrarán a las 19:30 horas este jueves 17 de septiembre.

La cadena tendrá este horario especial debido al descanso que deben iniciar los trabajadores del comercio antes de los feriados del 18 y 19 de septiembre. La información publicada para esta jornada confirma el cierre de Unimarc a las 19:30 horas.

El horario de apertura puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que quienes tengan previsto acudir durante la mañana o la tarde deberían revisar previamente el funcionamiento de su local.

¿Por qué Unimarc cerrará más temprano?

El cierre anticipado está relacionado con los feriados obligatorios e irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

La Dirección del Trabajo establece que el descanso de los trabajadores del comercio debe comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20.

Por esta razón, las principales cadenas de supermercados adelantarán el término de sus operaciones durante la tarde del jueves.

Los supermercados podrán retomar su atención al público desde el domingo 20 de septiembre, una vez finalizado el período de descanso obligatorio.

El horario de apertura del domingo puede variar según cada establecimiento, por lo que se recomienda revisar la información correspondiente a la sucursal antes de acudir.