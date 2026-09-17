Lider tendrá cierre anticipado: ¿A qué hora cierra la cadena de supermercados este 17 de septiembre?

17 sept. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre será la última oportunidad para realizar compras en supermercados antes del inicio de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias. Por ello, Lider y Lider Express tendrán horarios especiales y adelantarán su cierre en sus distintos locales del país.

Quienes todavía necesiten comprar alimentos, bebidas u otros productos para las celebraciones deberán considerar que los horarios serán más acotados de lo habitual. Además, pueden existir diferencias dependiendo de la sucursal y la región.

¿A qué hora cierra Lider este jueves 17 de septiembre?

Los supermercados Lider tendrán un cierre anticipado este jueves 17 de septiembre, con distintos locales que finalizarán su atención alrededor de las 19:30 horas.

Por ejemplo, establecimientos de la Región Metropolitana registran para esta jornada atención hasta las 19:30 horas. El horario puede variar dependiendo del local, por lo que se recomienda revisar la sucursal específica antes de trasladarse.

En el caso de Lider Express, el cierre será un poco más tarde que en los supermercados Lider tradicionales. Distintos locales consultados registran para este jueves 17 de septiembre atención hasta las 20:00 horas.

De todas formas, la hora exacta puede variar entre establecimientos, por lo que es importante verificar el horario correspondiente a cada sucursal.

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