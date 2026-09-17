¿A qué hora cierra Jumbo este 17 de septiembre? Revisa el horario especial por Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre será la última oportunidad para realizar compras en supermercados antes del inicio de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias. Por ello, las principales cadenas tendrán horarios especiales y cierres anticipados durante la jornada.

En el caso de Jumbo, sus locales funcionarán este jueves con un horario distinto al habitual y cerrarán a las 19:00 horas, por lo que quienes todavía tengan compras pendientes deberán considerar este límite.

La modificación se produce antes del inicio del período de descanso obligatorio para los trabajadores del comercio, que comenzará a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre.

¿A qué hora cierra Jumbo este jueves 17 de septiembre?

Los supermercados Jumbo cerrarán sus puertas a las 19:00 horas durante este jueves 17 de septiembre.

De esta manera, las personas que necesiten comprar alimentos, bebidas, productos para el asado u otros artículos para las celebraciones deberán acudir con anticipación y considerar que el horario será más acotado que durante una jornada normal.

Además, los horarios pueden presentar diferencias según el establecimiento, por lo que se recomienda revisar la información correspondiente a la sucursal antes de trasladarse.

¿Jumbo estará abierto el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados Jumbo permanecerán cerrados durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, debido a que ambas fechas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

Por esta razón, el jueves 17 será la última jornada para realizar compras en Jumbo antes de las celebraciones.

La legislación establece que el descanso de los trabajadores del comercio debe comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20.

Aunque el límite legal permite que los establecimientos funcionen hasta las 21:00 horas, las principales cadenas de supermercados optaron por adelantar el cierre para organizar el término de sus operaciones.