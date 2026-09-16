Los paisajes, el cielo y el vino: Estudio revela qué es lo que más enorgullece a los chilenos

16 sept. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Las Fiestas Patrias no solo ponen en primer plano la cueca, las fondas y la gastronomía típica. También son una oportunidad para mirar al país y reconocer aquellos elementos que sus habitantes consideran parte de su identidad.

¿Qué es lo que más orgullo genera entre los chilenos? Esa fue la pregunta que buscó responder el "Estudio de Orgullo Chileno 2026", elaborado por Marca Chile junto a Ipsos, a partir de 3.200 encuestas a nivel nacional y 14 entrevistas en profundidad.

Los atributos más valorados

La medición mostró que un 71% de los encuestados siente orgullo por Chile, mientras que un 78% declara orgullo por su identidad. Entre los atributos mejor evaluados destacan, principalmente, la geografía, los recursos naturales y algunos productos representativos del país.

Los paisajes nacionales encabezan las preferencias, con un 90% de valoración positiva. Les siguen los cielos privilegiados para la astronomía, que alcanzan un 87%.

En cuanto a los productos y sectores productivos, el vino y la fruta también obtienen un 87% de evaluación favorable. Luego aparecen el cobre, con un 86%, y los pescados y mariscos, con un 80%.

“Sabemos que los chilenos valoramos nuestro país y ese sentimiento aumenta el 18 de septiembre. Por lo mismo, esta medición es muy relevante, ya que permite identificar las fortalezas para seguir potenciándolas y, al mismo tiempo, las debilidades en las que debemos trabajar”, señaló Enzo Abbagliati, director ejecutivo suplente de Marca Chile.

El avance de la ciencia y la sostenibilidad

El estudio también mostró que el orgullo nacional no se limita a los paisajes y las tradiciones. Las áreas relacionadas con el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad han ganado reconocimiento.

La astronomía y la investigación espacial alcanzaron un 81% de valoración ciudadana. Asimismo, el orgullo por el desarrollo de energías renovables subió desde un 67% en 2023 hasta un 79% en 2026.

La medición también considera ámbitos como la producción de hidrógeno verde, la electromovilidad y el litio, vinculados a nuevas áreas de desarrollo para el país.

“El trabajo de la imagen país a nivel interno es sumamente importante para la proyección de Chile a nivel internacional. Al final del día, tanto los atributos mencionados en el estudio, como los mismos chilenos, son los ‘embajadores’ del país en el mundo”, añadió Abbagliati.

“En los últimos años, Chile ha buscado aportar en las áreas que están dominando la conversación mundial, siendo un contribuyente y no un mero espectador. Eso es algo que la población ha valorado muchísimo”, concluyó.