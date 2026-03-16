Le avisaron que ganó un millonario premio por correo y lo borró creyendo que era falso: Había ganado 50 millones de dólares

16 mar. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un esposo y padre australiano, cuya identidad se mantiene en anonimato, estuvo a punto de perder un millonario premio de lotería después de borrar un correo electrónico que le informaba que había ganado el reconocido premio Powerball.

El ganador había sido contactado repetidamente por teléfono, pero al no responder, los organizadores decidieron enviarle un correo. Al leer que había obtenido 50 millones de dólares australianos (equivalentes a $32.052.550.000), asumió que se trataba de una estafa y eliminó el mensaje. Sin embargo, el aviso era completamente auténtico.

La historia del ganador que casi pierde su premio

Confundido por la situación, decidió comunicarse con los responsables de la lotería. "¿Es real?", preguntó sorprendido al consultar por teléfono sobre la veracidad del premio.

“Vi el primer correo electrónico, pero ni siquiera lo abrí; pensé que era correo basura y lo borré”, relató el hombre. “Pero luego recibí otro correo y pensé: ‘Quizás debería revisar la aplicación’”, comentó al medio de loterías The Lott.

Al confirmar que realmente era millonario, reconoció que aún no lograba asimilar la noticia. "Estoy en estado de shock. Estoy aquí sentado viendo el partido con mi hijo. ¡Cuando mi esposa llegue a casa, le tengo una noticia que contar!, señaló.

Los números ganadores del jugador fueron 5, 6, 18, 9, 14, 4 y 13, mientras que el número crucial del Powerball fue el 14, cifra de especial significado para él.

“Normalmente uso los números de nuestro cumpleaños para mis boletos, pero gané un poco el otro día y pensé en elegir algunos números al azar para el sorteo de esta noche”, explicó. “Decidí elegir el número 14 para el Powerball porque es mi número favorito en el fútbol”, añadió.

Ayudará a otros y se comprará su primera casa

Respecto al destino del dinero, aseguró que su intención es ayudar a otros: “Siempre les decía a mis amigos y familiares que si ganaba 50 millones de dólares, me dedicaría a ayudar a los demás. ¡Es casi como si lo hubiera deseado! Me gustaría dedicarme a algún tipo de trabajo que beneficie a la comunidad”.

Además, planea cumplir un sueño familiar: comprar una vivienda propia. “¡Jamás pensé que podríamos comprar nuestra propia casa después de haber alquilado durante tanto tiempo!”, comentó.

“No vamos a comprar nada extraordinario. Seguiremos siendo humildes y compraremos una casa en nuestro barrio”, concluyó.