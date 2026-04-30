"Se están asfixiando como un cerdo relleno": Trump advierte que el bloqueo naval a Irán podría extenderse por meses

30 abr. 2026 - 05:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán podría durar meses, lo que rápidamente provocó un drástico aumento en los precios del petróleo.

En esa línea, argumentó que el bloqueo naval a los puertos iraníes es "más efectivo" que los bombardeos y reiteró que el país asiático no logrará obtener un arma nuclear.

"Se están asfixiando como un cerdo relleno"

El mandatario estadounidense se mostró conforme con el bloqueo naval y aseguró al portal Axios que "la situación va a empeorar para ellos", pese que Irán buscaría alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo.

Trump declaró que su estrategia naval está haciendo que los iraníes "se están asfixiando como un cerdo relleno". Poco después, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, reiteró que el bloqueo naval es "genial" y que hasta el momento ha sido "infalible".

"Esto demuestra lo buena que es nuestra Armada. Nadie se va a andar con rodeos. Tenemos el mejor Ejército del mundo, y gran parte de él lo construí durante mi primer mandato, y lo hemos seguido construyendo desde entonces. Es el mejor del mundo, nadie se le acerca", defendió.

"A Irán militarmente los hemos aniquilado. No les queda ejército. Toda la Armada está en el fondo del mar. La Fuerza Aérea jamás volverá a volar. Tenemos un ejército increíble. Ahora tendrán que rendirse. Eso es todo lo que tienen que hacer, decir: 'Nos rendimos'",añadió.

Cabe recordar que Trump rechazó una última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y después de las conversaciones sobre su programa nuclear.

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