"¡Más les vale espabilar pronto!": Donald Trump pide a Irán ceder en su programa nuclear

29 abr. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán que debe ceder en su programa nuclear si quiere poner fin a los más de dos meses de guerra en Oriente Medio, iniciados tras un ataque conjunto con Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sigue generando efectos en la economía mundial. Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y fertilizantes.

Crisis y consecuencias económicas en Irán

Desde la Casa Blanca, aseguran que Trump ha evaluado mantener un bloqueo naval sobre puertos iraníes durante meses. Analistas advierten que esto podría derivar en un estancamiento prolongado, sin una salida clara al conflicto.

El alza en los precios de la energía podría tener efectos severos: más de 30 millones de personas en el mundo podrían caer en la pobreza, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Bajo ese contexto, la situación económica se agrava. El rial iraní alcanzó su nivel más bajo frente al dólar desde 1979, mientras ciudadanos expresan frustración por negociaciones que, aseguran, no mejoran sus condiciones de vida.

En paralelo, el conflicto impacta a Líbano, donde continúan los enfrentamientos con Hezbolá. Más de un millón de personas enfrentan inseguridad alimentaria, mientras en Estados Unidos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparece ante el Congreso por la gestión de la guerra.

¿Qué dijo Trump al respecto?

Pese a una tregua indefinida, las conversaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas. Trump insistió en que Irán debe “espabilar pronto”, mientras EEUU mira con desconfianza nuevas propuestas iraníes.

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