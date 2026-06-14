"Dejen que el petróleo fluya": Donald Trump anuncia acuerdo de paz con Irán y que estrecho de Ormuz ya está reabierto

14 jun. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo", además anunció que el estrecho de Ormuz está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

Acuerdo de paz se firmará el 19 de junio en Suiza

Previamente, el primer ministro de Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán llegaron a un "acuerdo de paz" que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Oriente Medio, incluso en Líbano, y cuya firma tendrá lugar en Ginebra el 19 de junio.

"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", escribió en X el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

Irán dice que logró "grandes victorias"

Irán dijo en la noche del domingo al lunes haber salido vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos, tras el anuncio de un acuerdo con Washington.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal iraní.

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