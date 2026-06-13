Donald Trump dice que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo: "El estrecho de Ormuz estará abierto para todos"

13 jun. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el domingo se firmará un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz quedará "abierto a todos", pero la república islámica no ha confirmado la fecha.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que están cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

El primero en decir que era inminente fue Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador entre las partes.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó en X.

Posteriormente, Donald Trump, quien ya dio por casi concluir un acuerdo decenas de veces sin que se concretara, se expresó en el mismo sentido: "El acuerdo está previsto que se firme mañana domingo", escribió en su red Truth Social.

"Inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", agregó usando mayúsculas.

Sobre el uranio enriquecido, otro punto de las negociaciones, el magnate republicano aseguró que Estados Unidos irá a recuperarlo a Irán "en el momento oportuno". Hasta ahora, Washington afirmaba que cualquier acuerdo debería conducir al "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo y sacarlo del país.

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní habla de un acuerdo en "los próximos días", pero no el domingo, según la agencia de noticias estatal Irna.

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