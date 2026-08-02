Vozinha ya está en Chile: El arquero revelación del Mundial 2026 llegó para fichar por Colo Colo

02 ag. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

Tras casi una semana de incertidumbre, el arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, aterrizó este domingo en Santiago para sellar su incorporación a Colo Colo.

El experimentado guardameta llega al "Cacique" tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde sus actuaciones despertaron el interés de diversos clubes. Su fichaje ya es considerado uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente del fútbol chileno.

Con su arribo al país, solo restan los últimos trámites para oficializar su incorporación al cuadro albo, poniendo fin a una negociación que se extendió durante varios días y que culminará con la llegada del arquero caboverdiano, una de las figuras más destacadas de la última Copa del Mundo.

La novela detrás de su postergado arribo

La llegada del guardameta no estuvo exenta de dramatismo para la hinchada alba. Durante la semana, se esperaba que el jugador, incluido en el XI ideal del Mundial 2026, abordara un vuelo rumbo a Santiago. Sin embargo, el jugador no subió al avión, lo que encendió de inmediato las alarmas en el Estadio Monumental.

En medio del hermetismo, desde Europa comenzaron a circular rumores que vinculaban al arquero con el RS Berkane de Marruecos, club que fichó al exentrenador de la selección de Cabo Verde y que pretendía arrebatarle el fichaje al "Cacique".

Inconvenientes con la visa y la postura de Blanco y Negro

Sin embargo, desde la dirigencia de Blanco y Negro llamaron a la calma y explicaron que los continuos retrasos respondieron a trámites estrictamente administrativos y personales. El golero debió realizar gestiones en el consulado chileno en Lisboa (Portugal) para obtener sus permisos de trabajo, sumado a días de descanso tras la histórica actuación de su país en la cita planetaria.

Incluso, el propio técnico albo, Fernando Ortiz, reveló haber conversado directamente con el jugador para transmitirle tranquilidad: "Lo sentí contento y feliz de poder estar con nosotros. Tiene sus cosas personales por resolver, pero está con ganas de sumarse", comentó en su momento.

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