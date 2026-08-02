El importante reconocimiento que recibió Francisca Valenzuela en The New York Times

02 ag. 2026 - 21:15 hrs.

La industria musical chilena continúa llamando la atención de la crítica internacional. Esta vez, Francisca Valenzuela alcanzó un nuevo hito en su carrera al ser incluida en una importante selección musical publicada por The New York Times.

La cantante nacional fue destacada en la columna del reconocido crítico musical Jon Pareles, quien incluyó su canción "Maldita" en una lista junto a temas de artistas como Ariana Grande, con "Petal", y Lindsey Lou.

El reconocimiento llegó por el sencillo que da nombre a su más reciente álbum de estudio, "Maldita", lanzado el pasado 30 de julio y compuesto por 12 canciones.

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En su reseña, Jon Pareles explicó que el disco aborda de manera directa los altos y bajos de su primer año como madre. En la canción que da nombre al álbum, señaló que la artista enfrenta la depresión posparto y expresa sentimientos de aislamiento y soledad.

El crítico también destacó la propuesta musical del tema, indicando que comienza con notas aisladas de piano que resuenan con la fuerza de acordes punk, evoluciona hacia un coro con armonías y arreglos de cuerdas y, finalmente, concluye con un sonido íntimo, minimalista y solitario.

Su álbum consolida esta nueva etapa en la carrera de la artista, marcada por una mirada más personal sobre la maternidad y los cambios que esta ha significado en su vida.

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