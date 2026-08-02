Lluvias en Santiago: Jaime Leyton confirma precipitaciones para los próximos días y pone atención en la segunda quincena de agosto

02 ag. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, aseguró que el intenso ciclo de precipitaciones que ha afectado a la zona centro-sur del país durante las últimas semanas está llegando a su fin.

Sin embargo, advirtió que aún se esperan lluvias durante los próximos días y que la segunda quincena de agosto podría traer "nuevos eventos de mayor intensidad".

¿Qué dijo Jaime Leyton?

"Estamos llegando prácticamente al término de este extenso e intenso ciclo de precipitaciones que se ha concentrado entre la zona centro-sur y la zona central. Claro, con el evento previo en la zona del Norte Chico. Sin embargo, estamos llegando casi al final de esto", explicó.

Respecto al inicio de la próxima semana, señaló que durante el lunes 3 de agosto podrían registrarse algunas precipitaciones en la zona central.

Posteriormente, "comienza a predominar la actividad frontal con lluvias desde la zona centro-sur" hacia el sur del país, aunque con chubascos "notoriamente más débiles y más espaciados" que las registradas en los últimos sistemas frontales.

En ese sentido, indicó que las precipitaciones previstas para el miércoles se extenderían desde la región del Maule hasta la región de La Araucanía, aunque con una intensidad considerablemente menor a la de los eventos anteriores. Ese día llovería en Santiago.

¿Volverán las lluvias intensas?

Sobre el resto del mes, Leyton explicó que agosto presentaría un mayor espaciamiento entre los sistemas frontales más importantes, los que se concentrarían principalmente desde la región de Los Ríos hacia el sur.

No obstante, llamó a poner atención a la segunda quincena del mes, ya que "podríamos, y eso hay que analizarlo, podríamos volver a eventos un poco más intensos que los de esta primera quincena".

En cuanto a la Región Metropolitana, el meteorólogo anticipó precipitaciones débiles para el miércoles, las que no superarían los 10 milímetros. Además, señaló que durante los próximos días las temperaturas máximas difícilmente se acercarán a los 20°C.

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