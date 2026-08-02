DMC actualiza aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo: Revisa las zonas afectadas

02 ag. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este domingo 2 de agosto. El fenómeno se registrará en sectores de dos regiones del país durante la jornada.

De acuerdo con el organismo, el evento se desarrolló desde la mañana de este domingo hasta la noche, debido a la condición sinóptica denominada "sistema frontal".

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Las zonas bajo aviso corresponden a:

Región de Ñuble : Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Región del Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Además, la DMC advirtió la probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento local durante el desarrollo del fenómeno.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

Según explicó la Dirección Meteorológica de Chile, una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Por esta razón, el organismo recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales, especialmente si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos

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