Bono de recuperación: ¿Quiénes pueden acceder hasta los 1.5 millones?

02 ag. 2026 - 19:00 hrs.

El sistema frontal que se ha extendido estos últimos días de julio a lo largo del país ha dejado serios estragos, especialmente en sectores de las regiones de Atacama, Coquimbo y algunas zonas del sur de Chile.

Cientos de familias se han visto afectadas, pues han perdido sus viviendas, mientras que a la fecha se han reportado 13 personas fallecidas durante el temporal.

¿Quiénes pueden acceder al Bono de Recuperación?

Para ayudar a los hogares damnificados, el Gobierno anunció un Bono de Recuperación, que consiste en una ayuda económica dirigida a quienes se hayan visto afectados por las lluvias ocurridas desde el 14 de julio entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Para recibir este aporte no es necesario postular, pero sí debe haberse aplicado previamente la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Este es un formulario que se aplica en terreno a las familias afectadas por emergencias (incendios, inundaciones, terremotos, etc.), en conjunto con las municipalidades y Senapred. Sirve para registrar los daños sufridos y evaluar las necesidades básicas de cada hogar, para ayudar a superar la emergencia.

Las personas extranjeras deben contar con RUT chileno vigente para recibir el pago.

¿Cuáles son los montos del Bono de Recuperación?

Los montos que puede recibir una familia dependerán del nivel de afectación evaluado por la FIBE y pueden ser los siguientes:

Afectación baja: $375.000.

Afectación media: $750.000.

Afectación media alta: $1.125.000.

Afectación alta: $1.500.000.

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