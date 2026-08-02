Anuncian suspensión de clases en comuna de La Araucanía: Personas transitan en botes zodiac ante graves inundaciones

02 ag. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, la Dirección de Educación Municipal de Angol informó sobre la suspensión de clases para los días lunes 3 y martes 4 de agosto en los establecimientos educacionales dependientes de dicha entidad.

Debido a las intensas lluvias y el desborde del río Rahue, la capital de la provincia de Malleco ha sufrido graves inundaciones en sus barrios, por lo que las personas están siendo rescatadas o transitan por la ciudad en botes zodiac.

Suspensión de clases por graves inundaciones

La medida anunciada a través de un comunicado señala que la suspensión de actividades educativas se debe "a las complejas condiciones climáticas que han afectado a diversos sectores de la comuna producto de las intensas lluvias registradas durante las últimas horas".

"Considerando las inundaciones, el desborde de ríos y las dificultades de conectividad y desplazamiento, se ha determinado la suspensión de clases para los días lunes y martes 4 de agosto en todos los establecimientos educacionales dependientes de esta Dirección", se informó en el documento.

Cabe recalcar este último punto, ya que hasta ahora la suspensión de clases es solo para los recintos municipales. La Seremi de Educación de La Araucanía aún no informa de una suspensión generalizada que incluya también a colegios particulares o particulares subvencionados.

Finalmente, en el comunicado se solicita informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Dirección de Educación o el municipio, ya que a través de estos "se comunicará oportunamente cualquier actualización respecto del funcionamiento de los establecimientos educacionales".

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