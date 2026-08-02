Benjamín Vicuña y cuál es la profesión que quiere seguir su hijo Bautista: "Me da mucha ilusión"

02 ag. 2026 - 12:14 hrs.

Benjamín Vicuña abrió una ventana a su vida familiar y sorprendió al hablar del futuro que imaginan sus hijos. El actor compartió sus emociones como padre y reveló los caminos que comienzan a tomar sus retoños.

El chileno fue invitado a "La Noche de Mirtha", el icónico programa conducido por Mirtha Legrand, en donde conversó sobre su carrera y aspectos de su vida privada.

Durante el espacio, reveló que su hijo mayor tiene una inquietud artística que lo llena de orgullo. Bautista, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, estaría interesado en dedicarse a la actuación.

"Esto recién arranca, pero me da mucha ilusión"

Al referirse a sus hijos, Benjamín Vicuña contó que Bautista, de 18 años, tomó la decisión de iniciar un camino en las artes: "Ya es un adolescente, es hermoso y quiere ser actor, así que esto va a seguir".

"Me encanta. Es algo muy fresquito. Está yendo mucho al teatro, fue a ver a (Guillermo) Francella y me mandó un audio hermoso", relató el actor sobre esta nueva etapa de su hijo.

Vicuña indicó que hasta hace muy poquito su hijo "estaba con el mundo del box, estaba con otras cosas, y de repente le pasó algo... Dice que empezó a ver películas, empezó a ver teatro y quiere ser actor".

"Esto recién arranca, pero me da mucha ilusión", expresó. Eso sí, aunque le entusiasma la idea, también le provoca ciertos temores por las exigencias de la profesión.

"Me da miedo, lo reconozco, porque es una carrera muy difícil", reconoció sobre el camino que podría enfrentar su hijo si finalmente decide dedicarse a la actuación.

"Es un mundo muy sacrificado"

Pero Bautista no es el único que ya comienza a definir sus intereses. Vicuña también habló de Beltrán, de 14 años, quien mantiene una fuerte pasión por el fútbol y ya juega en el club Defensores Belgrano.

"Juega muy bien", destacó su padre, sin embargo, reconoció que el fútbol "es un mundo muy sacrificado. Tiene que entrenar tres, cuatro veces a la semana".

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