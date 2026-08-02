Antonella Henríquez se sincera con Pamela Díaz: "Cuando era más chica igual me hacían bullying porque no era tan desarrollada"

02 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Antonella Henríquez, artista circense e hija de Christian Henríquez, "Ruperto", reveló los duros comentarios que ha recibido sobre su físico en redes sociales tras hacerse conocida.

En conversación con Pamela Díaz en su programa de YouTube, Sin Editar, recordó que, antes de exponerse públicamente a su padre, "le daba miedo ese tema por la gente, los comentarios".

Al ser consultada si ha recibido mensajes odiosos en redes sociales mientras participa como bailarina en un programa de televisión, respondió sin rodeos: "Sí, poh'", y luego detalló algunas de las críticas que ha leído.

"Me han dicho que estoy muy 'pesadita'"

"Me han dicho que estoy muy 'pesadita', que por eso mi bailarín no me puede", reveló. "Que no tengo pot..., que no tengo tet... y así... Y sí poh, es verdad", agregó entre risas.

La joven reconoció que esos comentarios sí la afectaron. "Cuando era más chica igual me hacían bullying por eso, que no era tan desarrollada; pero ya estoy trabajando en eso", afirmó.

En medio de la entrevista, también lanzó una frase entre risas sobre una eventual cirugía estética: "Me voy a operar. ¿Qué otra solución tengo?", asegurando que su decisión de participar en el programa es "¡pa' operarme, poh! Quiero la plata pa' operarme".

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