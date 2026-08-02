"Santiago tiene dos patitas": Alejandro Sepúlveda detalla cómo evolucionarán las lluvias en la Región Metropolitana

02 ag. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó en sus reportes para Meganoticias Siempre Juntos cómo evolucionarán las lluvias el resto de la semana en la Región Metropolitana, explicando que en la capital aún se esperan "dos patitas" de precipitaciones.

"Santiago tiene dos patitas"

Sepúlveda explicó que este domingo "en Santiago, pasadito el mediodía, vamos a tener una tregua" de las lluvias; sin embargo, "en la madrugada de mañana de nuevo podrías amanecer con algo de agüita".

"Santiago tiene dos patitas", señaló sobre cómo continuarán las lluvias que en la capital son de carácter "súper débil" y que "no deberían generar ningún inconveniente".

"Han caído 2-3 milímetros, pueden caer otros 3 o 4 más, o incluso un poquitito más, y después, hacia la tarde, va a quedar solo nublado y en la noche vuelve otro pulso para la madrugada de mañana", señaló el comunicador al reiterar que mañana lunes "podríamos amanecer con algo de agüita".

"Mañana lunes, cuando comencemos la jornada, podríamos tener precipitaciones a la hora de salir al trabajo, al colegio, en fin, y durante la mañana ya esto se acaba e incluso se puede asomar el sol por la tarde", agregó.

Tras esto, Sepúlveda explicó que "el miércoles también está la probabilidad" de nuevas lluvias "hacia la tarde-noche, pero también así como lo que cayó hoy".

"Vamos a mantenernos así como con unas lágrimas de cocodrilo en Santiago", dijo finalmente para recalcar que el foco de afectaciones por las precipitaciones continuará estando en la zona sur del país.

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