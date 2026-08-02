Alcalde de Constitución tras devastador paso de sistema frontal: "Tenemos autonomía de agua por 15 horas"

02 ag. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Valenzuela, alcalde de Constitución, se refirió al devastador paso del sistema frontal por su ciudad, que dejó anegamientos, socavones e incomunicación, tras registrarse una gran cantidad de agua caída.

En contacto con Meganoticias Siempre Juntos, dio un balance preliminar de lo que sucede en la comuna y acusó que "tras cortarse la energía eléctrica, quedamos incomunicados".

Problemas con agua potable

Valenzuela partió reportando la existencia de socavones en la zona. "No son dos (socavones), en verdad son más. Donde cayó un vehículo no hay personas y, por ende, vidas que lamentar. Lo que ha causado daño tremendo es que se corta la energía eléctrica", señaló.

Añadió que "no puede ser que se nos vaya la luz y quedemos incomunicados, porque tampoco tenemos señal de celular".

Consultado por las vías de acceso a Constitución, señaló que "están todas operativas, pero con caídas de árboles. Se recomienda transitar con mucho cuidado. Hay mucho barro y en la ciudad también".

Asimismo, expuso que "el hospital fue dañado, y estamos a la espera del hospital nuevo, que aún se construye".

Finalmente, aseveró que "el sector de Piedra del Lobo también se encuentra muy afectado. De ahí viene el agua potable y eso no se puede entregar. Hay roturas de cañerías. Es un trabajo que hacemos hace varias semanas y se tiene que retomar, porque todo se perdió... Tenemos autonomía de agua por 15 horas y eso cuenta desde anoche".

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