Carpa de festival con más de 2.000 asistentes colapsa por intensas nevazones en Ñuble: Autoridades piden reforzar el autocuidado

02 ag. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 2.000 personas estaban disfrutando ayer de la quinta versión del Mountain Fest en el Valle de Las Trancas de la comuna de Pinto, región de Ñuble, cuando el sistema frontal cambió completamente el panorama.

Fue a eso de las 21:00 horas cuando el temporal "hizo de las suyas" y las intensas nevazones provocaron el colapso de la gigantesca carpa bajo la cual se realizaba la fiesta.

Carpa de festival colapsa por intensas nevazones

Según explicó el enviado especial de Meganoticias a la zona, Roberto Saa, el incidente no pasó a mayores gracias a que el festival se desarrollaba frente a una tenencia de Carabineros, lo que permitió activar un rápido operativo.

"Nos desplegamos como Carabineros para venir a realizar el desalojo que corresponde en cooperación con Bomberos, que fue un factor fundamental igual para este tipo de actividades", señaló el teniente Carlos Soto de la Tenencia Las Trancas.

Afortunadamente, pese a que la carpa cayó sobre algunas personas, el reportero de Mega informó que solo "hubo algunos magullones, alguien a quien le golpeó la carpa, pero ningún lesionado de consideración".

Aunque el incidente no pasó a mayores, igualmente generó polémica, ya que la organización del Mountain Fest dijo tener los permisos de la Delegación Presidencial desde hace un mes, pero los vecinos señalan que ese permiso debió haber sido revisado al considerar que el temporal estaba anunciado.

A pesar de las autorizaciones a la actividad, el teniente Soto recordó que "aquí influye mucho el tema del autocuidado y de que las personas asuman la responsabilidad del tipo de actividades que ocurran".

El funcionario policial ejemplificó esto con el hecho de que ningún auto de los asistentes al festival contaba con las cadenas correspondientes, lo que generó grandes atochamientos. "A veces pasa mucho que no se evalúan las condiciones meteorológicas o los posibles factores situacionales que puedan afectar", cerró.

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