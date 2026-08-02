Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para los próximos días: Lluvias seguirán en la capital

02 ag. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó el informe del tiempo para este domingo 2 de agosto. La capital volverá a registrar lluvias, pues las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables para las precipitaciones en gran parte de la zona centro-sur del país.

Según el reporte, el déficit hídrico en Santiago se mantiene acotado en un 9%, mientras que la temperatura máxima para este domingo alcanzaría los 13 grados. La Región Metropolitana se suma así al panorama general de lluvias que también afectará a la zona central del país, sector donde además se prevén tormentas eléctricas.

¿Cuándo volverá a llover en Santiago?

El lunes, "la jornada comenzará nuevamente con precipitaciones en Santiago, aunque estas irían disminuyendo antes del amanecer", dijo el experto, dando paso a un cielo nublado. Ese día la máxima repuntaría hasta los 18 grados, lo que marcaría el cierre de este breve ciclo de mal tiempo. Para el martes, en tanto, la máxima bajaría a 15 grados, con cielos nublados durante toda la jornada.

El miércoles, la capital amanecerá con cielos nublados que evolucionarán a cubiertos durante el día, "y al final del día se esperan nuevos chubascos". La máxima ese día se mantendría en torno a los 16 grados, temperatura que se repetiría el jueves, aunque en esa jornada el cielo alternaría entre nubes y sol.

Según el pronóstico, recién el jueves comenzaría un período más largo sin lluvias en la capital, después de una semana de inestabilidad y lluvias intermitentes en Santiago.

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