Actualizan aviso de "nubes convectivas con características tornádicas": Ahora el fenómeno se podría desarrollar en cuatro regiones

01 ag. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" al agregar una nueva región a las tres que anteriormente se podrían ver afectadas por el fenómeno.

Nubes convectivas con características tornádicas

De acuerdo a la DMC, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde de este sábado 1 y la tarde del domingo 2 de agosto en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región del Biobío

Litoral: Sábado 1 y domingo 2 .

. Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2 .

Valle: Sábado 1 y domingo 2.

Región de La Araucanía

Litoral: Sábado 1 y domingo 2 .

. Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2 .

. Valle: Sábado 1 y domingo 2.

Región de Los Ríos

Litoral: Sábado 1 y domingo 2 .

. Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2 .

. Valle: Sábado 1 y domingo 2.

Región de Los Lagos

Valle: Sábado 1.

Cabe destacar que bajo este mismo tipo de aviso, al inicio de la semana se desarrollaron algunas trombas marinas y el tornado de categoría F1 que dejó varios estragos en algunas localidades de Ñuble.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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