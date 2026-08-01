Actualizan aviso de "nubes convectivas con características tornádicas": Ahora el fenómeno se podría desarrollar en cuatro regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" al agregar una nueva región a las tres que anteriormente se podrían ver afectadas por el fenómeno.
Nubes convectivas con características tornádicas
De acuerdo a la DMC, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde de este sábado 1 y la tarde del domingo 2 de agosto en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Región del Biobío
- Litoral: Sábado 1 y domingo 2.
- Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2.
- Valle: Sábado 1 y domingo 2.
Región de La Araucanía
- Litoral: Sábado 1 y domingo 2.
- Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2.
- Valle: Sábado 1 y domingo 2.
Región de Los Ríos
- Litoral: Sábado 1 y domingo 2.
- Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2.
- Valle: Sábado 1 y domingo 2.
Región de Los Lagos
- Valle: Sábado 1.
Cabe destacar que bajo este mismo tipo de aviso, al inicio de la semana se desarrollaron algunas trombas marinas y el tornado de categoría F1 que dejó varios estragos en algunas localidades de Ñuble.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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