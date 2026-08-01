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"Es una pista de patinaje para los vehículos": Sistema frontal deja intensas nevazones y estragos en Coyhaique

01 ag. 2026 - 09:01 hrs.

El sistema frontal que ha afectado en las últimas jornadas a la región de Aysén ha dejado más de 20 centímetros de nieve acumulada en Coyhaique, lo que ha provocado algunas dificultades para la vida cotidiana. ¡Detalles!

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