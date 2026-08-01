Adultos mayores del valle de El Elqui perdieron su casa producto del barro: "Salimos cinco minutos antes y por eso nos salvamos"

01 ag. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos mayores del sector de El Islón, en el valle de El Elqui, perdió su casa y todo lo que poseían producto de las intensas lluvias que azotaron al país hace algunas semanas.

Ambos fueron evacuados en plenas lluvias, pero al volver a su hogar se encontraron con la vivienda totalmente inhabitable producto del barro.

El triste panorama de los adultos mayores

Roberto, el dueño de casa, contó a la periodista Silvana Stock de Meganoticias Siempre Juntos que "los vecinos nos avisaron que debíamos evacuar (antes del aluvión), pero pensamos que no era para tanto. Salimos cinco minutos antes y por eso nos salvamos", dijo el apesadumbrado hombre.

"Solo atinamos a subirnos a la camioneta y arrancar con lo que teníamos... ¡Mire el desastre que hay acá! Llevamos 3 años y 6 meses viviendo en este sector... Yo compré acá sin saber lo que pasaba. Creo que fue una estafa", añadió el hombre.

Para cerrar, dijo que "somos 23 vecinos los que hemos perdido todo. La casa está inhabitable, eso nos dijeron. El ministro Poduje dijo que van a demolerlo todo".

En tanto, Doris, su esposa, expuso que "estoy en shock ver la casa tan bonita y luego todo lleno de barro. Es terrible. Me gusta el orden y las cosas en su lugar y mire esto. Todo está repleto de barro".

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