Emergencia en Quillón: Más de 11 familias aisladas luego de que crecida de estero destruyera el único puente que los comunica

01 ag. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 11 familias se encuentran completamente aisladas en un sector rural de la comuna de Quillón, región de Ñuble, luego de que la crecida del estero Coyanco destruyera el puente colgante que las comunica con otros sectores poblados.

Familias solo tienen provisiones para tres días

El enviado especial de Meganoticias a la zona, Roberto Saa, explicó que los sucesivos sistemas frontales de viento y lluvia en el Ñuble provocaron la acumulación de troncos, ramas y basura que terminaron por hacer colapsar el puente Las Palmas.

La destrucción del puente representa una dificultad real para estas familias, ya que el único acceso vehicular del sector también se encuentra inutilizable. Se trata de un camino privado que cruza el estero en badén, pero que, debido a la crecida, se encuentra completamente inundado.

"Creo que tiene más de dos metros de agua, por lo tanto, solo vehículos muy grandes son los que podrían pasar por ese camino", explicó el reportero de Mega sobre las condiciones actuales del camino.

En el sector viven familias con varios adultos mayores y niños que cuentan con provisiones solo para tres días, algo que preocupa al considerar que las lluvias se intensificarán nuevamente a partir del mediodía de este sábado.

De ser necesario, las autoridades manejan como plan de contingencia el rescate de personas mediante camiones militares o carros bombas de bomberos. Senapred mantiene una Alerta Amarilla en la zona ante las nuevas precipitaciones y el peligro de crecidas.

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