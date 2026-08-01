Con inversión de US$40 millones: Así avanza la modernización del histórico ramal Talca-Constitución

01 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

EFE Trenes de Chile continúa con el proceso de modernización del histórico ramal Talca-Constitución, un proyecto que contempla una inversión cercana a los US$40 millones y que busca mejorar el servicio para miles de pasajeros, reducir los tiempos de viaje y renovar gran parte de su infraestructura.

La iniciativa incluye la adquisición de tres nuevos buscarriles, la construcción de un nuevo centro de mantenimiento para el material rodante, la rehabilitación de la vía férrea y la recuperación de estaciones y paraderos, trabajo que cuenta con el apoyo del Gobierno Regional del Maule.

Las obras de renovación de la vía obtuvieron la aprobación técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, ya que tanto las vías como las estaciones forman parte del patrimonio histórico del país.

¿Qué mejoras contempla el proyecto?

Uno de los principales cambios será la incorporación de tres nuevos buscarriles, cada uno con capacidad para 80 pasajeros, que reemplazarán completamente la flota actual.

Estos nuevos trenes destacan por ser bidireccionales, lo que permitirá invertir la marcha desde cualquier punto del recorrido, sin necesidad de llegar hasta las tornamesas, disminuyendo así los tiempos de operación.

Además, continúa el proceso para construir un nuevo Centro de Mantenimiento en Talca y avanzar en la definición de nuevos paraderos, trabajo que se desarrolla en conjunto entre EFE Trenes de Chile, el Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de Bienes Nacionales.

¿Cuánto se reducirá el tiempo de viaje?

Con la modernización, el recorrido entre Talca y Constitución pasará de 3 horas y 15 minutos a 2 horas y 45 minutos, reduciendo en 30 minutos el tiempo de traslado.

El ramal tiene una extensión de 88 kilómetros, conecta cuatro comunas a través de 11 estaciones y transporta alrededor de 50 mil pasajeros al año, beneficiando directamente a unas 325 mil personas.

EFE Trenes de Chile

Los avances del proyecto

El 11 de diciembre de 2025, y por primera vez en 60 años, un nuevo tren llegó a la ciudad de Constitución, marcando un hito para este histórico servicio ferroviario.

Posteriormente, en enero de 2026, comenzaron las pruebas estáticas del segundo buscarril y, desde marzo del mismo año, uno de los nuevos trenes opera en marcha blanca con una frecuencia especial los martes y jueves entre Talca y González Bastías.

En paralelo, el proyecto de construcción del nuevo Centro de Mantenimiento se encuentra en proceso de licitación y se espera que las obras comiencen durante este año en Talca.

Respecto de la rehabilitación de la vía férrea, a enero de 2026 registraba un 65% de avance, con una proyección de término de las obras y puesta en operación durante el segundo semestre de 2026.

En tanto, la recuperación de las estaciones —recintos declarados Monumento Histórico— contempla el inicio de los estudios de diseño e ingeniería durante 2026, mientras que su ejecución se proyecta hasta 2030, en el marco de un convenio entre el Gobierno Regional del Maule, EFE Trenes de Chile y el Ministerio de Obras Públicas.

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