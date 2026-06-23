Tren del Recuerdo anuncia nuevos viajes para este invierno: Conoce las rutas y precios

23 jun. 2026 - 16:00 hrs.

El Tren del Recuerdo ya tiene programadas nuevas salidas para las próximas semanas, con recorridos que incluyen viñas, tours gastronómicos, cervecerías, paseos patrimoniales y escapadas a la costa.

Las rutas contemplan viajes desde Santiago hacia destinos como Molina, Limache, Llay Llay y San Antonio, además de un servicio especial entre Rancagua y San Antonio.

Dependiendo del recorrido elegido, los pasajeros podrán acceder a actividades guiadas, degustaciones, almuerzos y experiencias turísticas diseñadas para disfrutar durante el día.

Tren del Recuerdo a Molina: Viñedos, degustaciones y gastronomía local

La primera salida programada será este domingo 28 de junio con destino a Molina, en la Región del Maule.

El viaje incluye una visita a Viña Aresti y la experiencia "Caminando Entre Viñedos", un recorrido de aproximadamente dos kilómetros a través de cinco estaciones temáticas que permiten conocer la historia del territorio, los procesos de elaboración del vino y distintos espacios naturales de la viña.

La jornada culmina con música en vivo, degustaciones de vino, gastronomía local, food trucks y tiempo para realizar compras antes del regreso a Santiago.

Todos los pasajes consideran desayuno a bordo, snack de tarde, una copa de regalo, degustaciones y un chorizo parrillero. Además, quienes opten por el servicio premium podrán participar de catas guiadas por un sommelier durante el trayecto.

Limache tendrá recorridos gastronómicos, cerveceros y turísticos

Para el sábado 25 de julio están programadas distintas alternativas con destino a Limache.

Una de ellas es la Ruta Patrimonial y Gastronómica, que contempla visitas al Museo Palmira Romano, la tradicional Casa Eastman y la histórica fábrica de Confites Merello, además de un almuerzo en el restaurante Ferienheim.

Otra opción será la Ruta Cervecera, que incluye recorridos por las cervecerías Chamanes, Pajaromono y Del Brujo, junto con degustaciones y almuerzo.

Quienes prefieran una experiencia más flexible podrán elegir el viaje clásico ida y vuelta, que entrega tiempo libre para recorrer Limache o combinar el paseo con un viaje en el servicio EFE Valparaíso hasta el puerto.

Los valores parten desde los $32.400 por persona para la modalidad tradicional, mientras que los tours con actividades incluidas alcanzan los $71.900 y $80.900.

Llay Llay ofrecerá tours patrimoniales y enoturísticos

También el 25 de julio se realizará una salida especial a Llay Llay, comuna con una importante tradición ferroviaria.

Entre las alternativas disponibles destaca el tour "Viñedos del Viento", que considera visitas a Viña Barón Kypausen y Aconcagua Farms, además de un almuerzo en el histórico Club Llay Llay.

Asimismo, estarán disponibles los recorridos "Tren del Viento-Viento" y "Huellas del Tren", que incluyen experiencias vinculadas a la producción textil de alpaca, gastronomía local y viñas del Valle de Aconcagua.

Además, quienes deseen continuar el recorrido podrán adquirir pasajes para el servicio regional entre Llay Llay y Limache, cuyo valor comienza en $12.900.

Santiago-San Antonio y Rancagua-San Antonio: Los clásicos que regresan

Otro de los recorridos más esperados es el tradicional viaje Santiago-San Antonio, que tendrá una nueva salida el domingo 12 de julio.

El tren partirá desde Estación Central y recorrerá localidades como Paine, Talagante, El Monte y Melipilla antes de llegar al principal puerto de la Región de Valparaíso.

Los pasajeros dispondrán de varias horas para recorrer la ciudad, almorzar frente al mar o visitar el Paseo Bellamar antes de emprender el regreso a Santiago. Los pasajes tienen valores desde los $32.400.

Por su parte, el sábado 11 de julio se realizará una salida especial entre Rancagua y San Antonio. Los tickets parten en $32.400 para la categoría Salón y alcanzan los $120.000 en el coche Comedor, que ofrece una experiencia gastronómica a bordo.

¿Dónde comprar los pasajes?

Los pasajes para todas las rutas del Tren del Recuerdo ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de los canales oficiales del servicio.

Debido a la alta demanda que suelen registrar estos viajes turísticos, especialmente durante las vacaciones de invierno, se recomienda realizar la compra con anticipación para asegurar disponibilidad.

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