La Gran Rueda se convierte en panorama estrella de las vacaciones de invierno: Revisa precios y horarios

22 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y uno de los panoramas que promete atraer a miles de visitantes en Santiago es La Gran Rueda, la atracción que permite observar la capital desde las alturas y disfrutar de una vista privilegiada de algunos de los paisajes más icónicos de la ciudad.

La estructura, diseñada en los Países Bajos y construida bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, se ha transformado en uno de los principales atractivos para familias, grupos de amigos y turistas durante esta temporada.

Horarios y ubicación

La Gran Rueda está instalada en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, como parte de la experiencia "Invierno Mágico", que reúne distintas atracciones para disfrutar durante la temporada invernal.

El panorama estará disponible hasta el próximo 5 de julio y funciona todos los días entre las 11:00 y las 22:00 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar tanto de las vistas diurnas como del paisaje nocturno de Santiago.

¿Cuánto cuesta subir a La Gran Rueda?

Entrada general

Precio normal: $7.000 por persona.

por persona. Precio con 20% de descuento Banco Falabella y Tarjeta Vecino Las Condes (solo compra online): $5.600.

(solo compra online): $5.600. Cabina para silla de ruedas: $15.000, con descuento: $12.000.

Cabina completa

Precio normal: $21.000.

Precio con descuento: $16.800.

Las cabinas generales tienen capacidad máxima para entre cinco y seis personas, con un peso total de hasta 450 kilos.

¿Quiénes pueden subir gratis?

Los niños y niñas que midan menos de 80 centímetros de estatura pueden ingresar sin costo. Además, todos los menores de edad deben estar acompañados por un adulto durante la experiencia.

La organización, además, permite el ingreso de mascotas, aunque en estos casos se exige la compra de una cabina completa para garantizar una mejor experiencia y seguridad para todos los pasajeros.

¿Dónde comprar las entradas?

Los boletos para subir a La Gran Rueda se venden mediante franjas horarias, sistema que permite distribuir el flujo de visitantes y reducir los tiempos de espera.

Las entradas están disponibles a través de Punto Ticket y se recomienda comprarlas con anticipación, especialmente durante fines de semana y días festivos, cuando suele registrarse una mayor demanda.

Una vista privilegiada de Santiago

La Gran Rueda fue concebida como un nuevo ícono urbano para la capital y permite observar distintos sectores de Santiago desde una perspectiva única.

Cada jornada, cientos de personas pueden elevarse varios metros sobre el suelo para contemplar la ciudad, la cordillera y algunos de los principales puntos de referencia de la Región Metropolitana.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, la atracción aparece como una de las alternativas más llamativas para quienes buscan panoramas familiares sin salir de la capital.

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