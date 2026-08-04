Rachas de hasta 80 kilómetros por hora: Emiten alerta por vientos "moderados a fuertes" en zonas de cinco regiones

04 ag. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una alerta meteorológica por "viento moderado a fuerte" que afectará a cinco regiones de la zona centro-sur del país durante la jornada del miércoles 5 de agosto.

Según informó el organismo, el fenómeno está asociado al ingreso de un sistema frontal, el que dejará rachas de hasta 80 km/h en sectores cordilleranos de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, principalmente entre la tarde y la noche del miércoles.

¿Qué regiones tendrán viento de hasta 80 km/h?

La DMC detalló que las mayores intensidades se registrarán en sectores de precordillera y cordillera, aunque también habrá fuertes vientos en zonas costeras y valles de algunas regiones

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

O'Higgins

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Maule

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valle: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Ñuble

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Biobío

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica explicó que una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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