Robo de semáforos y luminarias: Cámaras captaron el insólito hecho delictual en Estación Central

04 ag. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Dos llamativos robos se registraron en avenida Las Torres, a la altura de la caletera de Américo Vespucio, en la comuna de Estación Central. En ambos casos, sujetos derribaron un semáforo y una luminaria pública para luego llevárselos, presuntamente con el objetivo de vender sus materiales como chatarra.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y evidencian el método utilizado por los responsables, quienes actuaron de manera rápida y escaparon antes de que llegaran patrullas municipales y Carabineros.

Así fue el robo de las estructuras

De acuerdo con las imágenes, en el caso de la luminaria pública, dos sujetos inspeccionaron el lugar antes de iniciar el robo. Posteriormente utilizaron una cuerda para trepar el poste, mientras uno de ellos fue a buscar un camión.

Una vez en el lugar, amarraron la estructura al vehículo y aceleraron hasta derribarla, para luego cargarla y abandonar el sector.

Un procedimiento similar ocurrió con un semáforo ubicado a pocos metros de distancia. Los delincuentes sujetaron la estructura con cuerdas y comenzaron a tirar de ella hasta hacerla caer, tras lo cual se la llevaron caminando.

Según se informó, solo el semáforo tendría un valor superior a los $100 millones, aunque la principal motivación sería vender sus componentes como chatarra.

Vecinos denuncian que los robos se repiten hace semanas

Los habitantes del sector aseguran que este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente durante el último mes y que la sustracción de infraestructura pública ha aumentado la sensación de inseguridad.

Además del daño provocado por la falta de iluminación y la afectación al tránsito, advierten que existe preocupación por el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche: "Se han robado hasta los basureros y las tapas de los sumideros", relataron vecinos del sector, quienes afirman que la delincuencia ha ido en aumento.

Una residente incluso comentó que decidió portar una alarma personal para alertar a otras personas en caso de enfrentar una situación de riesgo.

Los vecinos hicieron un llamado a reforzar la presencia policial y los patrullajes municipales, asegurando que los robos a la infraestructura pública se han transformado en un problema recurrente.

Si bien las cámaras registraron ambos hechos, los delincuentes lograron escapar antes de que llegaran los equipos de seguridad al lugar.