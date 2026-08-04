Se aproxima la lluvia a Santiago: Alejandro Sepúlveda detalla el tramo en que se podrían registrar lluvias el jueves

04 ag. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, entregó un nuevo pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana y precisó en qué momento de este jueves se registrarían las precipitaciones en Santiago.

Según explicó durante el informe, la lluvia se concentraría durante la madrugada y se extendería solo por las primeras horas de la mañana.

¿A qué hora llovería este jueves en Santiago?

De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, las precipitaciones comenzarían cerca de la 01:00 de la madrugada y se mantendrían, "con suerte", hasta las 08:00 o 09:00 de la mañana.

Tras ello, indicó que el cielo comenzaría a despejarse y durante la tarde volvería a salir el sol.

La recomendación para quienes salen temprano

A propósito del horario en que se registrarían las precipitaciones, Sepúlveda entregó una recomendación a quienes deban salir temprano de sus casas.

Explicó que, aunque algunas personas podrían encontrar lluvia al momento de dirigirse al trabajo o de llevar a los niños al colegio, durante la tarde las condiciones cambiarían.

"Si usted ve que el jueves a esta hora (cerca de las 7 AM) va a mandar, por ejemplo, al niño al colegio y ve que está lloviendo, ¿lo mando con botas? No, porque después va a salir el sol", comentó.

Así seguirá el tiempo en Santiago

Para este martes se esperan 10°C de mínima y 17°C de máxima, mientras que el miércoles habrá abundante nubosidad con algunos quiebres y temperaturas entre 9°C y 18°C.

En tanto, para el jueves se pronostican 6°C de mínima y 15°C de máxima, además de viento durante la madrugada con velocidades cercanas a 30 km/h.

Posteriormente, desde el viernes comenzará un descenso de las temperaturas debido al ingreso de un sistema frontal frío al sur del país.

Según adelantó Sepúlveda, el fin de semana será especialmente frío, con máximas que rondarán los 12°C y mínimas que incluso podrían acercarse a 0°C durante el domingo, producto del ingreso de una masa de aire subpolar.

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